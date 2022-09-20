На визволеній Харківщині створять понад 20 ВЦА, - Синєгубов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців. Ініціюємо створення понад 20 військових адміністрацій в адмінмежах об'єднаних громад Харківщини. Насамперед мова про громади, де є або були активні бойові дії, та деокуповані населені пункти", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов зазначив, що питання військових адміністрації розглядалося на засіданні Координаційного штабу під час перебування в області віцепрем'єрки Ірини Верещук 19 вересня.
Зазначається, що на засвданні рзглянули кандидатів як серед чинних голів, так і тих, хто гідно зарекомендував себе протягом часу повномасштабного вторгнення.