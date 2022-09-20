На визволеній Харківщині створять понад 20 ВЦА, - Синєгубов

На звільнених територіях Харківщини створять понад 20 військових адміністрацій, їх повинні очолити керівники, які продемонстрували свою позицію та працювали для людей у період тимчасового захоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців. Ініціюємо створення понад 20 військових адміністрацій в адмінмежах об'єднаних громад Харківщини. Насамперед мова про громади, де є або були активні бойові дії, та деокуповані населені пункти", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов зазначив, що питання військових адміністрації розглядалося на засіданні Координаційного штабу під час перебування в області віцепрем'єрки Ірини Верещук 19 вересня.

Зазначається, що на засвданні рзглянули кандидатів як серед чинних голів, так і тих, хто гідно зарекомендував себе протягом часу повномасштабного вторгнення.