Рашисти планують провести "референдум" на окупованому Запоріжжі та перейменувати область у "Запорожский край"
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Російські загарбники планують провести псевдореферендум також на окупованій території Запорізької області.
Про це заявив так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у разі "входження регіону до складу РФ" його варто перейменувати в "Запорожский край".
Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.
Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.