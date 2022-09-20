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Рашисти планують провести "референдум" на окупованому Запоріжжі та перейменувати область у "Запорожский край"

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Рашисти планують провести "референдум" на окупованому Запоріжжі та перейменувати область у "Запорожский край"
Російські загарбники планують провести псевдореферендум також на окупованій території Запорізької області.

Про це заявив так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у разі "входження регіону до складу РФ" його варто перейменувати в "Запорожский край".

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.

Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Нужно не вестись на правокации, не спешить и методично, по-тихоньку убивать кацапов. эти рехферендумы ничего не значат!!!
  • Денис 3e2e187b
    Все эти потуги с референдумами означает одно, кацапы выдохлись, сдулись сплясали сракой на бутылке...
    Одеть сапог потяжелей и давить колорадов недобитых.
  • Stepan Nakonechnyi
    Тут тільки дезінсекція Хаймарсами допоможе.
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