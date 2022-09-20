Рашисти планують провести "референдум" на окупованому Запоріжжі та перейменувати область у "Запорожский край"

Російські загарбники планують провести псевдореферендум також на окупованій території Запорізької області.

Про це заявив так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у разі "входження регіону до складу РФ" його варто перейменувати в "Запорожский край".

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.

Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.

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