Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 6 по 12 жовтня в Ташкенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Про відсторонення збірної країни-агресора розповів президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.

"У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – повідомив функціонер.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу.

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