Новини

Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо

2 87532
Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 6 по 12 жовтня в Ташкенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Про відсторонення збірної країни-агресора розповів президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.

"У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – повідомив функціонер.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії відібрали чемпіонат світу зі спортивної стрільби

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    с отборочных 2024 по футболу этих ********* тоже ссаными тряпками погнали....
  • Перехватчик
  • Serg P 4ee957dc
    Та понятно,главный дзюдоист обосрался
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини