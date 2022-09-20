Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
2 87532
Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 6 по 12 жовтня в Ташкенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Про відсторонення збірної країни-агресора розповів президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.
"У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – повідомив функціонер.
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу.