У Нью-Йорку стартують дебати 77-ї сесії Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку сьогодні відкриваються загальні дебати 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

На дебатах протягом тижня, до 26 вересня, виступатимуть лідери держав, глави урядів, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українську делегацію очолює міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах в режимі відеозвернення в середу, 21 вересня, під час вечірнього засідання Генасамблеї.

У вівторок, у перший день роботи Генасамблеї, заплановано виступи, зокрема, президентів Бразилії, Туреччини, Франції, Литви, Румунії, Польщі.

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