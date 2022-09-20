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Акції російських компаній впали після повідомлення про референдуми на окупованих територіях

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Акції російських компаній впали після повідомлення про референдуми на окупованих територіях
На повідомлення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, російські акції втрачають котирування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

На новинах про оголошення окупантами "референдумів" про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігається значний обвал.

Так, індекс МосБіржі - один з основних російських фондових індикаторів, вдень у вівторок впав нижче за позначку 2300 пунктів вперше з кінця серпня.

У піку падіння акції "Газпрому", наприклад, впали на 13%, "Роснєфті" - на 10%. На "дно" з кінця серпня опустилися котирування "Газпром нафти", що в першу годину торгів падали більш ніж на 4%, до 410 рублів за акцію. Акції ВТБ просіли на 2,6%, "Сбербанку" — на 1,4%, "Совкомфлоту" — на 3,8%, "Аерофлоту" — на 2,8%.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ситуация развивается стремительно. К концу недели симоньянша анонсировала "ядерную войну или победу". "Референдумы", принудительная мобилизация, призывы к свержению власти в Украине, активизация тут их посипак, и остальная сегодняшняя дичь, намекают на кульминацию. Победа будет за ЗСУ!!!Готовимся!!!
  • Voc Vox
    Кирилл Стремоусов заявил, что после проведения референдума мобилизацию в регионе проводить не будут. Власти будут формировать добровольческие отряды.

    Кого на улице схватили, тот и доброволец.
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