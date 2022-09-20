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У Москві починають вербувати іноземців до армії РФ, обіцяють надати громадянство

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У Москві починають вербувати іноземців до армії РФ, обіцяють надати громадянство
Влада столиці РФ Москви у Міграційному центрі "Сахарово" організує "інфраструктуру" для вербування іноземців до російських збройних сил.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, міські служби "зроблять все необхідне, щоб укладання контрактів було максимально зручним" для охочих. Собянін послався на раніше ухвалений Держдумою РФ закон, згідно з яким мігрантам можуть надати російське громадянство, якщо вони надійдуть на контрактну службу до військ РФ.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    Татжики.
  • nav svargi
    znache - zhopa polna u nih do vesni....
  • arye z.
    Ну, "іноземці", це дуже сильно сказано.
    Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
    Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
    Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
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