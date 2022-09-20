Без засобів гігієни, голять налисо, по десятеро у камері: росіяни не дотримуються Женевських конвенцій щодо жінок-полонених
Про це розповіли представники ГО "Медійна Ініціатива за права людини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Журналістка ГО "МІПЛ" Марія Климик розповіла про аналіз свідчень жінок, які перебували у російському полоні. Встановлено кілька ключових ознак, за якими росіяни незаконно затримували їх.
"Я спілкувалася з жінками з різних регіонів – як цивільними, так і військовими. Умови затримання завжди були однакові, особливо якщо це стосувалося цивільних. Тобто вони або брали участь у мітингах, або були у списках, бо були дружинами військових, поліцейських, журналістами або взагалі мали якийсь вплив на суспільство", - повідомила вона.
Представники ГО розповіли, в яких умовах утримують українських полонених. Найчастіше жінок утримують у підвалах і колоніях. Декого вивозять до Росії.
"Умови утримання були частіше за все однакові – їм не давали якихось засобів гігієни, спеціального ставлення не було. Іноді десять жінок утримували у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб. Як утримували чоловіків, так утримували й жінок – хіба що не застосовували фізичне насилля. Після привезення на місце, а особливо до РФ, їх голили налисо, іншим не дозволяли вмитися, розчесати або зв’язати волосся. Не надавалася медична допомога. Тобто до них взагалі не ставилися, як до жінок-полонених, як це прописано у Женевських конвенціях", - розповіла Климик.
Скільки зараз українських жінок перебуває в російському полоні - наразі точно не відомо. За весь час офіційних обмінів буль звільнено 39 жінок - як цивільних, так і військовослужбовиць.