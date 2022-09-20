Путін будував систему 20 років, не варто очікувати на розвал Росії після нього, - голова розвідцентру Сил оборони Естонії Гросберг

Російський диктатор Володимир Путін будував свою сьогоднішню систему понад 20 років, а тому не варто очікувати на розвал РФ після його відходу.

Таку думку висловив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг в ефірі каналу ETV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, він не поділяє думки про те, що може статися розпад Росії.

"Путін витратив більш як 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. РФ не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з Путіним. Ця система живить себе і підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо – я в це не вірю ні на йоту", – сказав він.

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Він зазначив, що в Росії можливе все, зокрема й потенційний прихід до влади нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Сьогодні у РФ можливо все. Водночас це звучить настільки неймовірно, що я навіть не уявляю, як російське суспільство і російська владна верхівка під Путіним це проковтнули б. Це дуже цікавий хід думки, але зараз це справді не вкладається в моїй голові", – заявив Гросберг.