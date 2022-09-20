Росія незаконно вивезла з України понад дві тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування, - Верещук

Українська влада намагається повернути дітей, позбавлених батьківського піклування, яких після повномасштабного вторгнення РФ незаконно вивезла до держави-агресора.

Про це під час поїздки на Харківщину розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними розвідки, якими володіє Верещук, на 1 вересня окупанти незаконно вивезли до РФ понад 2 тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Те, що нам відомо з джерел розвідувальних, ми говоримо про 2161 дитину. Це те, що нам відомо станом на 1 вересня. Це діти, позбавлені батьківського піклування, ми називаємо їх "статусні діти". Скільки батьківських дітей, дуже важко сказати. З них, до речі, 55 ми вже повернули", - сказала Верещук.

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"Немає достеменної цифри, це лише приблизна інформація і факти. Ми їх перевіряємо, групуємо і невідкладно звертаємося до Російської Федерації. Ми розцінюємо - і міжнародне право нам це дозволяє - як насильницьке вивезення українських дітей на територію агресора. І очевидно, що це злочин. І очевидно, що він буде мати кваліфікацію і будуть притягнуті до відповідальності. Але зараз наше завдання - знайти тих дітей, їхнє місце розташування і вимагати повернення", - пояснила віцепрем'єрка.

Росія намагається оформити на частину українських дітей опікунство.

"У нас є дані, що Росія готує декого з них у певні опікунські сім'ї, як вони це називають, якісь форми усиновлення, я хочу ще раз заявити: це абсолютно неприйнятно. Ми не дозволяли як держава усиновлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора. Ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємося до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила, тобто посилити санкції, за те, що сьогодні наші діти незаконно перебувають на території Російської Федерації", - сказала Верещук.

Під час перемовин щодо повернення дітей назад в Україну, українська влада звертається до РФ, надає прізвища дітей та інформацію про їхніх опікунів.

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"Опікун їде на територію Росії, це складає приблизно 10 днів, він чи вона мусять поїхати туди і забрати дитину і вивезти її. Ми все це супроводжуємо, Міністерство, я особисто це контролюю, і таким чином нам вдалося врятувати 55 дітей", - сказала Верещук.