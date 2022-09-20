92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС
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Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.
Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.
Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.