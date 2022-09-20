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92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС

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92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС
Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.

92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС 01

Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.

Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.

92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС 02

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Топ коментарі

  • Castor Boris
    у меня родственница есть, ватница до мозга костей. Так она летом жаловалась что эти опросы уже её достали. постоянно звонят и чем-то интересуются. У меня вопрос: как они находят эти маргинальные личности, почему нормальным людям не звонят?
  • foose
    интересно сколько надо еще бомб сбросить чтобы 28% дебилов переубедить?
  • Ukraine in War
    Супер, ми прийшли до рівня свідомості Польщі 1991 року.
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