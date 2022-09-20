Учасників Майдану вбили українські міліціонери, але це не виключає участі РФ, - Закревська

Під час судового розгляду у справі Євромайдану було встановлено відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого 2014 року, а учасників протестів вбили українські міліціонери, які свідомо чи несвідомо діяли в інтересах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила адвокатка родин загиблих героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, під час дебатів у справі щодо 5 беркутівців київської спецроти, яких обвинувачують у розстрілах протестувальників 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській

"Під час розгляду справи Майдану було розвінчано міф про те, що у протестах брали участь спеціально навчені люди, завезені чи проплачені. Це звичайні люди, більшість з яких з вищою освітою і не належала до якихось партій", - сказала вона.

За словами адвокатки, первісна вимога Євромайдану щодо асоціації з ЄС після 30 листопада доповнилася вимогою про притягнення до відповідальності правоохоронців, які свавільно побили людей, згодом додалися вимоги про звільнення керівництва правоохоронних органів, а потім відставка президента і перевибори.

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"Це цілком природний з точки зору соціології процес. Саме дії влади радикалізували цей процес і привели нас з 30 листопада до 20 лютого, коли було вбито 48 людей, понад 80 поранено", - сказала Закревська.

Вона також наголосила, що люди, які брали участь в акціях Євромайдану, в тому числі 20 лютого, перебували там легітимно.

"Вони мали повне право бути там, де були, рухатися Хрещатиком, Інститутською, Європейською площею. В тому, що вони були на місці злочину, не було правопорушення. Саме влада руками правоохоронної системи порушила права людини від початку протестів до фіналу, який ми розглядаємо", — зазначила адвокатка.

Вона зауважила, що цей факт підтверджений рішенням ЄСПЛ, яке ми досліджували у суді.

"Під час судового розгляду це не були свідчення, це були окремі репліки обвинувачених, з яких я роблю висновок, що вони сприймали протестувальників як ворогів, як комбатантів", - сказала Закревська.

За словами адвокатки, під час судових засідань, учасники процесу встановили, "відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого, стрілянини "своїх по своїх" в обидва боки".

"Ми не встановили жодного вбивства чи поранення в готелі "Україна", ми спростували існування грузинських, американських, литовських, російських та інших "інопланетних" снайперів в готелі "Україна" чи поруч. Це прикро визнавати, але 48 українських громадян вбили саме українські міліціонери. Важливо, щоб це було у вироку, бо суспільство має це знати і усвідомити", — зазначила вона.

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Водночас, адвокатка родин Небесної сотні заявила, що це не виключає участі РФ в подіях Майдану.

"Очевидно, що і до 2013 року і в 2013-2014 рр. під час подій Євромайдану було видно, що у вище керівництво держави були введені агенти впливу РФ. Коли ми досліджували документи і допитували свідків, можна було дійти висновку, що приїжджали правоохоронні органи РФ для консультацій і впливу на політичне керівництво України для протидії протестам", - зазначила Закревська.

Вона наголосила, що Росії потрібен був максимальний контроль над Україною через керівництво держави, керівництво правоохоронних органів.

"Ми бачимо, що і експрезидент, і ексміністр внутрішніх справ, інші учасники цієї спецроти втекли до Росії, де отримали політичний притулок. І саме в інтересах РФ відбувалося придушення протестів. Щоб утримати Україну в полі свого впливу, Росія здійснювала вплив на керівництво України – і обвинувачені свідомо чи не свідомо грали на боці Росії", - заявила адвокатка.

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Нагадаємо, п'ятьох "беркутівців" київської спецроти — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевськог, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 учасників Євромайдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.