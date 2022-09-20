Інвестори в "зелену" енергетику закликають НКРЕКП забезпечити відшкодування протиправних штрафів

Інвестори у відновлювану енергетику України закликали Національну комісію з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) забезпечити відшкодування протиправно нарахованих штрафів підприємствам зеленої енергетики, які нараховувались з початку 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному зверненні галузевих асоціацій відновлюваної енергетики до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

Як зазначається, 8 вересня Верховний суд України у справі No 640/4069/21 визнав незаконним застосування дискримінаційної по відношенню до підприємств зеленої енергетики формули розрахунку небалансів, яка робила їх фінансово відповідальними за неефективну торгівельну діяльність іншого субєкта господарювання – ДП "Гарантований покупець".

"Просимо забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії "Гарантованого покупця", розрахованої за формулою, передбаченою постановою НКРЕКП від 15.01.2021 No46, що була визнана постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21 протиправною", - заявляють інвестори.

Також вони попросили НКРЕКП забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця з урахуванням висновків щодо застосування норм Закону України "Про ринок електричної енергії", викладених у постанові Верховного Суду.

Як повідомлялося, 8 вересня Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією. Відповідно до рішення суду від 8 вересня, розрахунок небалансів має проводитись за старою формулою, яка не враховує похибки торгової стратегії Гарантованого покупця. Враховуючи рішення суду, Українська асоціація відновлюваної енергетики переконана, що обсяги часток відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця, визначені з використанням незаконної формули, мають бути перераховані.

Асоціація сонячної енергетики України (АСЕУ), Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська Вітроенергетична Асоціація - УВЕА, EUEA/Європейсько-Українське Енергетичне Агентство, які об’єднують понад 90% ринку відновлюваної електроенергетики України, звернулися до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Н К Р Е К П) щодо питання відшкодування частки небалансів Гарантованого покупця з боку виробників ВДЕ що виникають у зв’язку з постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21. З огляду на це, з метою упорядкування діяльності балансуючої групи Гарантованого покупця, забезпечення законності діяльності НКРЕКП та мінімізації шкоди виробникам ВДЕ асоціації звернулись з проханням:

1️⃣ забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця з урахуванням висновків щодо застосування норм Закону України "Про ринок електричної енергії", викладених у постанові Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21;

2️⃣ забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, розрахованої за формулою, передбаченою постановою НКРЕКП від 15.01.2021 No46, що була визнана постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21 протиправною;

📌 Повний текст звернення доступний до ознайомлення у прикріплених фото.







