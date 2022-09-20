Багато заборонених мін знаходять в деокупованих Ізюмі та Балаклії

На деокупованих територіях виявляють багато підступних мін ПФМ-1 ("метелик"). Їх застосування заборонено усіма міжнародними конвенціями.

Про це повідомляють Українські новини із посиланням на Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"У деокупованих містах особливо багато підступних мін ПФМ-1 (так званих "метеликів"), заборонених усіма міжнародними конвенціями. Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами. Але надзвичайники докладають усіх зусиль, щоб ліквідувати цю "спадщину" ворога. Тільки за минулу добу сапери ДСНС знищили 35 "метеликів" на місці виявлення", – сказано у повідомленні.

За один день піротехніки знайшли більш як тисячу вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники закликають мешканців деокупованих територій обходити траву, не ходити до лісу, пересуватися тільки по перевіреній місцевості із твердим покриттям і розповідати дітям про небезпеку від боєприпасів.

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