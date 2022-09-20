В Україні запрацював вебресурс з інформацією про виживання в умовах війни

Платформа із різноманітним контентом, до розробки якої доєдналися ПРООН та ЄС, доступна для людей з інвалідністю та людей старшого віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на портал Громадський простір

Як зазначається, на новому вебсайті, що працює для інформування постраждалих від війни українців, представлено інформацію про правила перетину кордону, порядок отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можливості отримання гуманітарної допомоги та психологічної підтримки під час війни, поради щодо пошуку освітніх можливостей та роботи тощо. Інформація стане корисною як для біженців, так і для внутрішньо переміщених осіб та людей, що не переїздили та залишаються у своїх областях.

Як повідомляє у вівторок відділ комунікацій Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні та сайт Національної асамблеї людей з інвалідністю України, ПРООН та Європейський Союз підтримали запуск цього вебресурсу, максимально адаптованого до потреб людей з інвалідністю та людей старшого віку.

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"Вебсайт, запущений за підтримки наших партнерів із Представництва ЄС в Україні, неодмінно буде надійним вказівником та джерелом критично важливої інформації для всіх, а особливо – для людей з інвалідністю та людей старшого віку", – сказала в.о. постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Сайт розташований за адресою https://dopomoha-info.org.ua/