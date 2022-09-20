На стелі, яка встановлена на межі Донецької й Харківської областей, підняли український прапор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі у вівторок, 20 вересня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На стелі, встановленій на межі Донеччини й Харківщини, підняли український прапор! Завдяки нашим Збройним силам ця ділянка траси Київ – Харків – Довжанський вільна від окупантів", – повідомив Кириленко.

Однак він наголосив, що ця територія залишається вкрай небезпечною, бо "буквально нашпигована смертоносним залізяччям". За його словами, ще нещодавно тут тривали запеклі бої, зараз про них нагадують тільки залишені окупантами техніка та мінні поля.

Кириленко розповів, що зараз спеціалісти ще оцінюють масштаб робіт, які потрібно буде виконати з розмінування.

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