Зеленський підписав закон, що передбачає арешт військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану" від 16 серпня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Військовий злочин, вчинений військовослужбовцем під час дії правового режиму воєнного стану, свідчить про його максимальний ступінь суспільної небезпеки, а відтак до такого військовослужбовця може бути застосовано виключно запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначеним Законом статтю 176 Кримінального процесуального кодексу України доповнено частиною сьомою, відповідно до якої "Під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-405, 407, 408, 429 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої статті 176", тобто тримання під вартою.

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Крім того, змінами до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що "Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами п’ятою та сьомою статті 176 цього Кодексу".

"Таким чином, з прийняттям Закону унеможливлюється застосування будь-яких інших запобіжних заходів, крім як тримання під вартою, до військовослужбовців, які вчинили окремо визначені військові злочини під час дії правового режиму воєнного стану. Закон набув чинності 10 вересня 2022 року", - нагадують у ВР.