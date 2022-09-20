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Використання коксівного вугілля на ТЕС ускладнить роботу котлів, - Укркокс

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Використання коксівного вугілля на ТЕС ускладнить роботу котлів, - Укркокс
Використання коксівного вугілля на теплоелектростанція ризиковано, це ускладнить роботу котлів, що може призвести до їх повної зупинки.

Про це заявив генеральний директор Української науково-промислової асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай теплові електространції використовують або газове вугілля, або антрацит, а коксівне вугілля - це проміжна марка. Дуже спірне питання, як це вугілля поведеться. Моя думка - утворюватиметься гарнісаж на стінках котлів, що ускладнить їхню роботу", - зазначив експерт.

За його словами, потреба в коксівному вугіллі в Україні суттєво впала у зв'язку з критичною ситуацією в металургійній галузі. Це суттєво вплинуло на роботу єдиного підприємства, яке видобуває цю марку – ШУ Покровське. Експорт коксівного вугілля, непридатного з погляду проходження опалювального сезону, давав можливість градоутворюючому підприємству продовжувати працювати. "Немає гарантій, що у разі зупинення підприємства та завершення війни видобуток вдасться відновити", - заявив Старовойт.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонено - тому що це вугілля може бути використане для теплової генерації.

У свою чергу президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ну чому при "слугах" скрізь проблеми? В "зеленій енергетиці" дупа, накопичили боргів, що ще два наступні уряди не розберуться. У вугільній галузі погано. Що з атомними? Скільки енергоблоків окупували кацапи з американським паливом, всі шість? Чому конс пхають в котельні? Що з ГЗМ, що зі зброєю? А що зі школами і вишами? Що в економіці?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    главное - дороги! мама любит скорость....., а еще больше - толстый кошелек.....
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Бачили кого вибирали? Тепер жріть не обляпайтеся!!!
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