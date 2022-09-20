Окупанти обстріляли село Грушківка на Харківщині: двоє загиблих

Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення дістали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація доповнюється.

Як пише Синєгубов, поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній.

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