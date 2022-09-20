Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги народу"

У серпні в ефірі російськомовного телемарафону іномовлення "FreeДом" було 20 ввімкнень десятьох народних депутатів України. Всі вони належали до фракції "Слуга народу".

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Найчастіше з усіх депутатів – п’ять разів – вмикався "слуга народу" Федір Веніславський. По три рази в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в ефірі були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу – Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.

Як пише видання, з усіх нардепів, які були в ефірі, до топу найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, топ найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого топу "Єдиних новин" речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк та воєнний експерт Олександр Коваленко.

Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в ефірі про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі.

12 разів з’являлася в ефірі марафону росіянка Ольга Курносова – аналітикиня та журналістка. У топі також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко, Віктор Ягун та інші. 69% запрошених в ефір гостей представляли Україну, 20% – Росію.

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