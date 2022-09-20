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Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц

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Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприйнятними т.зв. референдуми про приєднання окупованих територій України до РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє німецьке видання Zeit Online.

"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні", - заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку.

Він наголосив, що "референдуми" не охоплюються "міжнародним правом і домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Макрону отказали в разговоре с путиным, - росСМИ.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    одночасно з рашистськими референдумами,,,Україні варто було провести свій, про вступ України до НАТО
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ломка конкретная)))))
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