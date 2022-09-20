Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприйнятними т.зв. референдуми про приєднання окупованих територій України до РФ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє німецьке видання Zeit Online.
"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні", - заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку.
Він наголосив, що "референдуми" не охоплюються "міжнародним правом і домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою".