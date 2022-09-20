Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів, тепловізорів і планшетів для фронту

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптерів, тепловізорів, планшетів, спальників та ліків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Будь ласка, реагуйте на прохання волонтерів про допомогу, бо дуже важко збирати..В нас дуже багато запитів від підрозділів !!Зараз вкрай потрібно придбати для ССО три квадрокоптера Мавік 3 комбо, ціна одного -115 500 грн, тепловізор з дальноміром , ціна - 82 тис. грн, планшети, спальники та ліки", - написала волонтерка.

Юсупова токаж опублікувала звіт за тиждень:

"2 квадрокоптера Мавік 3 комбо -231000 грн, квадрокоптер Мавік 3 - 88500 грн, тепловізор - 50302 грн, турнікети -7500 грн, дрон Мавік 3 -2000 євро, тактичні рюкзаки , пледи в шпиталь, тактичні окуляри - разом 124502 грн, зимові спальники - 8500 грн, ліки - 4500 грн та 14750 грн, тепловізор-50302 грн, чотири планшети -33530 грн".





Також читайте: Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова. ФОТО







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