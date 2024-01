НАТО також не визнає псевдореферендуми на захоплених Росією територіях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.

"Псевдореферендуми не мають ніякої легітимності й не змінюють характеру агресивної війни Росії проти України. Це – подальша ескалація в путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України", – заявив генсек.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy