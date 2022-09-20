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НАТО також не визнає псевдореферендуми на захоплених Росією територіях України

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НАТО також не визнає псевдореферендуми на захоплених Росією територіях України
Псевдореферендуми окупантів в Україні не мають жодної легітимності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.

"Псевдореферендуми не мають ніякої легітимності й не змінюють характеру агресивної війни Росії проти України. Це – подальша ескалація в путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України", – заявив генсек.

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