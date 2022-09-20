Війська РФ намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, - Генштаб ЗСУ
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За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів по території України, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області – але безуспішно.
Про це йдеться у вечірньому зведені Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали", - йдеться у повідомленні.