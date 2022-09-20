Новини • Війна У Дніпрі та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги 19:42 20.09.2022 5 3647 У соцмережах повідомляють, що мешканці Дніпра та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги у містах. Про це інформує Цензор.НЕТ. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських обстрілів населених пунктів Запорізької області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж вибухвійнаДніпро містоЗапоріжжя Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати