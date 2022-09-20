Новини • Війна

У Дніпрі та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги

5 3647
У Дніпрі та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги
У соцмережах повідомляють, що мешканці Дніпра та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги у містах.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських обстрілів населених пунктів Запорізької області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини