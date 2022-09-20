Ворог завдав удару по Запорізькому району ракетами С-300, - ОВА
2 9522
Російські окупанти завдали удару по Запорізькому району ракетами С-300, інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав удару по Запорізькому району. Села Григорівка, Юліївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. І все це протягом останньої години. У Юліївці та Комишувасі по три прильоти. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300", - написав Старух у телеграм-каналі.
Інформація про постраждалих і руйнування з'ясовується.