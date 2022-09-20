США ніколи не визнають анексії українських територій Росією, - Білий дім
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.
"Ці референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН. Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – додав він.
"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.
Радник Байдена з нацбезпеки наголосив, що "референдуми" не дадуть Росії переваги за столом переговорів з Україною: "Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних".
Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.
Як повідомлялося раніше, Путін планує публічно виступити щодо псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей про нібито їхнє приєднання до Росії.