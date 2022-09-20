США ніколи не визнають анексії українських територій Росією, - Білий дім

Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.

"Ці референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН. Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – додав він.

"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО також не визнає псевдореферендуми на захоплених Росією територіях України

Радник Байдена з нацбезпеки наголосив, що "референдуми" не дадуть Росії переваги за столом переговорів з Україною: "Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних".

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

Як повідомлялося раніше, Путін планує публічно виступити щодо псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей про нібито їхнє приєднання до Росії.