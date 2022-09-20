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Макрон про російські псевдореферендуми на окупованих територіях: "Цинізм та провокація"

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Макрон про російські псевдореферендуми на окупованих територіях: "Цинізм та провокація"
Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував наміри Росії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх "провокацією" і "цинізмом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

"Це ще одна провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", – наголосив французький президент.

"Організація референдумів на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, є ознакою цинізму", – додав він.

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Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Нам как то насрать что там рашка будет за рехверендумы выдумывать. Главное чтобы не остановилось наше наступление и никто из наших партенеров не начал давить на Украину вынуждая к переговорам с московскими нацистами
  • Тетяна Тать
    макроша, шо таке?
    а подзвонити?

    ти шо, справді обідився??
    то путя ж не хотів тебе образити, не плач!
  • Владислав Васильченко
    ЕС вырастили орка в кремле а теперь удивляются откуда оно взялось...
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