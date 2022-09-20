Верещук закликала українців не брати участі в псевдореферендумах на окупованих територіях
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.
"Росіяни можуть заявляти все, що завгодно (щодо проведення референдумів про приєднання до РФ на окупованих територіях — ред.). Для нас це не немає жодного значення. А для Росії це посилення санкцій та збільшення військової допомоги для української армії", — сказала вона.
Верещук закликає українських громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних референдумах та "взагалі ігнорувати цей процес".
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.
Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.