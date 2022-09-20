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Рада планує розширити до 2 км прикордонну смугу з РФ та Білоруссю

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Рада планує розширити до 2 км прикордонну смугу з РФ та Білоруссю
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону України з РФ та Білоруссю до двох кілометрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєктом планується закріпити на законодавчому рівні комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії проти країни чи збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту.

Зокрема, передбачається усунення перепон для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділення вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування засобів захисту та оборони державного кордону України, у тому числі мінних полів. Серед іншого йдеться про збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю до двох кілометрів.

Крім того, проєктом пропонується уточнити функції Державної прикордонної служби України щодо участі в обороні держави та упорядкувати механізми її реалізації, здійснити перерозподіл повноважень складових сектору безпеки і оборони щодо координації їх спільної діяльності, пов’язаної із захистом державного кордону в мирний час, під час дії воєнного стану, в інших кризових ситуаціях.

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Також передбачається врегулювання порядку та способів залучення військових частин і підрозділів Збройних сил України до виконання завдань з посилення охорони держкордону в мирний час та особливий період.

Водночас має бути спрощено процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, які затримуються за незаконне перетинання державного кордону або інші грубі порушення українського законодавства.

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Топ коментарі

  • Muron
    то за рахунок протилежної сторони. Будемо кордон сунути
  • Evgeny N
    2км??? Пішки це всього 25хв зовсім не поспіхом. На танку, БТР, БМП - хвилини. Пам'ятаючи швидкість реакції 24.02 на агресію: хто приймає рішення та віддає наказ на відкриття вогню на ураження? Час на прийняття рішення - секунди, бо через 3 хвилини броньована техніка вже в тилу наших прикордонників.
    Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
    А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.

    То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?

    Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
  • Микола Бабич f1f90c47
    Надо не на 2, а сразу на 20 км, причем вглубь рашистской территории
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