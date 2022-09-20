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Через терміновий "референдум" у Донецьку та Луганську окупанти оголосили додаткові вихідні

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Через терміновий "референдум" у Донецьку та Луганську окупанти оголосили додаткові вихідні
На окупованих росіянами частинах Донецької та Луганської областей вівторок 27 вересня зробили вихідним для проведення псевдореферендуму на тему "входження" до складу Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомляють пропагандистські ресурси РФ "РИА Новости", ТАСС

Ватажки так званої "ДНР" для проведення псевдореферендуму оголосили вихідними 26 і 27 вересня, а в так званій "ЛНР" – 27 вересня.

Крім того, на окупованій частині Луганської області в школах зробили канікули з 22 по 28 вересня у зв'язку з проведенням цього незаконного голосування.

У так званій "ЦВК ДНР" заявили, що голосування проходитиме протягом 5 днів: 4 з них – за межами дільничних комісій, один день – у приміщеннях комісій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення псевдореферендумів – це інформаційна операція Кремля, - Пентагон

Як уже повідомлялося, на окупованій території Запорізької області під час так званого "референдуму" по домівках мешканців ходитимуть "бригади" з членів ЦВК і співробітників поліції.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    водяри роздадуть плебсу
  • Перехватчик
  • Evgen Karpov
    Я навіть не маю сумніву, що в той же Попасній проголосують 114%.
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