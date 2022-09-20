Окупанти збиралися вивезти з Балаклії українські книжки, - Ткаченко

Під час окупації Балаклії Харківської області загарбники разом зі зрадниками підготували до вивезення з міста книжки українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у твіттері.

"Балаклія. Колаборанти з рашистами склали до вивозу книжки українською мовою. Навіть Стівена Кінга туди записали", - зазначив міністр.

За його словами, окремо лежала так звана бандерівська література – Марія Матіос, Василь Стус.

"Нашу літературу почали заміщувати бульварними російськими книжками. Але не встигли", - наголосив Ткаченко.

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