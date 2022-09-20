Жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо України, - голова Європарламенту Метсола

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє про незмінність позиції ЄС щодо територіальної цілісності України, незважаючи на наміри РФ провести так звані референдуми на окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для ясності: жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності. Це також не змінить того факту, що саме Росія вторглася в суверенну України. Європа на боці України", - написала Метсола у твіттері.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня. З аналогічними заявами виступили російські маріонетки на окупованих територія Херсонської і Запорізької областей.

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