Мешканців Харківщини просять поки не повертатися: небезпека підриву на мінах

Поліція закликає мешканців декількох територіальних громад Харківської області утриматись від повернення додому найближчим часом або до евакуації через міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом

Після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Є випадки підриву місцевих жителів на мінах.

Начальник Чугуївського РУП Сергій Пономарьов попросив громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом.

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Пономарьов зазначив: "Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами. Прошу пересуватись лише асфальтованими доріжками. Якщо у когось є бажання евакуюватись на зимовий період, звертайтесь до поліцейських Чугуївського РУП за детальною інформацією".

Голова райуправління поліції надав телефони для звернень: