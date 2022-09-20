Мешканців Харківщини просять поки не повертатися: небезпека підриву на мінах
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.
Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом
Після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Є випадки підриву місцевих жителів на мінах.
Начальник Чугуївського РУП Сергій Пономарьов попросив громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом.
Пономарьов зазначив: "Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами. Прошу пересуватись лише асфальтованими доріжками. Якщо у когось є бажання евакуюватись на зимовий період, звертайтесь до поліцейських Чугуївського РУП за детальною інформацією".
Голова райуправління поліції надав телефони для звернень:
- начальник сектору кримінальної поліції: 0 (66) 157 20 75
- начальник відділу превенції: 0 (98) 863 03 32
- поліцейський офіцер Малинівської ОТГ: 0 (66) 296 93 48
- дільничий офіцер поліції: 0 (95) 656 09 31; 0 (93) 307 97 60
- чергова частина: 0 (95) 825 47 59; +380 (5746) 2 20 13.