Місія МВФ почне роботу над новою програмою з Україною в жовтні, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною в жовтні.

Про це він повідомив після зустрічі з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою 20 вересня в Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці", - розповів Шмигаль.

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"Подякував Фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 млрд доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України", - додав він.