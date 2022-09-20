Наступного року обсяг військової допомоги Україні від Великої Британії перевищить надану у 2022, - Трасс
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс анонсувала, що 2023 року її країна досягне або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні 2022 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що конкретний характер військової підтримки Великої Британії у 2023 році буде визначено виходячи з потреб Збройних сил України. Очікується, що воно включатиме таке обладнання, як ракетні системи залпового вогню.