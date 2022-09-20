Новини • Війна

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати закуплені РФ іранські дрони-камікадзе: вже два безпілотники ліквідовано

20 06627
У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати закуплені РФ іранські дрони-камікадзе: вже два безпілотники ліквідовано
Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Два оприлюднені випадки – збиті підрозділами Повітряних сил та іншими силами оборони України дрони-камікадзе "Shahed-136".

Як пояснив Ігнат, це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Її можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Та ліпше для цього підходять зенітні гармати, чи, наприклад, такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ

Знешкодити такий дрон можна також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За словами речника Повітряних сил, говорити, наскільки ефективною є така зброя як "Shahed-136", наразі зарано. Говорити, чи це єдиний тип безпілотника, який Іран надав Росії, наразі теж неможливо.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Поляки зробили цікаві автоматичні зенітки проти дронів із двох або навіть чотирьох крупнокаліберних кулеметів. За ефективністю та дальністю як Шилка, але за набоями в рази дешевше.

    Ну і, мені здається, основним має бути РЕБ - не думаю що цей пепелац має супер захищений канал керування
  • Victor Litarchuk
    За словами експертів ООН, безпілотники, розроблені Іраном в Газі, Ємені та Іраку, також використовують ту саму модель двигуна, DLE-111, виготовлену експертом з китайських модельних літаків Майл Хао Шан Технолоджі.

    DLE-111 компанії продається за $500 на китайському сайті електронної комерції Alibaba, а деякі її двигуни використовуються американським виробником радіокерованих мініатюрних літаків. Інспектори ООН також відстежили компонент південнокорейського виробництва під назвою "сервомотор", знайдений в іранському безпілотнику в Ємені в магазині іграшок в Тегерані.

    Виявляється, ключові високотехнологічні компоненти, які використовуються в розробленому і виготовленому шведами безпілотнику з дельта-крилом, були відправлені в Тегеран через індійську компанію з торгівлі продуктами харчування.
  • Стас Петров 5fb946e4
    Любое оружие это опасно. Даже те хлопушки, что мы сбрасываем с беспилотника, как видим, приносят немало проблем оккупантам...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини