Результати "референдумів" не будуть визнані ЄС, організаторів буде притягнуто до відповідальності, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив про нові санкції проти РФ у разі проведення "референдумів" на окупованих українських територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні так звана влада, нелегітимно призначена Росією на окупованих нею військовим шляхом територіях України, заявила про підготовку до незаконних "референдумів". Це спроба Росії узаконити свій незаконний військовий контроль, спрямована на насильницьку зміну кордонів України на явне порушення Статуту ООН і незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є кричущим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними й не будуть визнані ЄС та його державами-членами", - йдеться у заяві Борреля.

Він зазначив, що від початку вторгнення Росія "залякувала, незаконно затримувала, катувала та викрадала українських громадян, а значна частина корінного населення окупованих територій була змушена тікати".

"Законно обрані місцеві чиновники в деяких випадках були замінені примусово. Доступ до інтернету, вільних і незалежних засобів масової інформації та свобода вираження думок також були сильно обмежені. Тому ці незаконні "голосування" за жодних обставин не можна розглядати як вільне волевиявлення людей, котрі проживають у цих регіонах і перебувають в умовах постійної російської військової загрози та залякування", - переконаний високий представник ЄС.

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Він також запевнив, що Росію, її політичне керівництво та всіх причетних до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні буде притягнуто до відповідальності, а щодо Росії буде розглянуто додаткові обмежувальні заходи.

Нагадаємо, окупанти у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу РФ. Вони відбудуться 23-27 вересня. З аналогічними заявами виступили російські маріонетки на окупованих територія Херсонської і Запорізької областей.