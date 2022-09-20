Два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня збито на Херсонщини, - ПК "Південь"
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У Херсонській області силами ППО збито два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".
"20 вересня, близько 22.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано ще два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня, якими окупанти намагалися проводити повітряну розвідку та наведення вогню", - йдеться у повідомленні.