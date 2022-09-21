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Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600

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Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600
Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що раніше США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії. Дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.

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Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 01
Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 02

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    кацап, тебе не стыдно было клянчить ленд лиз в 41 году?
  • drowsy_cat
    Його вага разом з вибухівкою - 3кг. У 600-го - заряд Джавеліна.
  • три - пятнадцать
    дякую - це було смішно.
    слідуючі ваший логиці на мільярдах дерев зараз сидять мільярд україньских снайперів....
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