Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
""Сьогодні доволі шумні новини з Росії. І багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі й добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням.
Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.
Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", - сказав Зеленський.