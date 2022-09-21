Президент Литви Науседа закликав ООН створити спецтрибунал з воєнних злочинів РФ в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи на Генасамблеї ООН 20 вересня, закликав створити спеціальний трибунал для розгляду воєнних злочинів Росії в Україні та механізм компенсації жертвам війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Не може бути жодної безкарності за жорстокі злочини та злочини, які були скоєні під час війни. Забезпечення справедливості та притягнення до відповідальності мають найважливіше значення з погляду авторитету ООН та міжнародної спільноти. Ми повинні консолідувати та розвивати наші зусилля у правовій сфері. Ми повинні притягнути до відповідальності всіх причетних у цьому безпрецедентному посяганні на мир та безпеку на території України та Європи. Литва й надалі застосовуватиме механізми для притягнення до відповідальності за масові звірства, які відбуваються в Україні. Я закликаю світову спільноту створити спеціальний трибунал для розгляду військових злочинів. Крім того, необхідно виробити ефективний механізм відшкодування збитків жертвам цих злочинів", - заявив Науседа.

Він нагадав, що з моменту започаткування ООН її центральною ідеєю було об'єднання країн, а також забезпечення мирного співіснування. Після жахливих страждань, завданих Другою світовою, усунення глобальних загроз для міжнародного миру та безпеки стало першорядним завданням. Найтемніша година в історії людства надихнула на створення правил, які залишаються важливими для глобального співіснування націй. Вперше в нашій історії мир нарешті став глобальною цінністю, яку необхідно відстоювати всупереч усьому, щоб риторика військової агресії та завоювань була засуджена.

"У контексті глобальних викликів ми часто говоримо про права людини, а як же право країн бути суверенними та захищати свою територіальну цілісність? 24 лютого постійний член Ради безпеки ООН розпочав необґрунтовану, неспровоковану та незаконну війну проти сусідньої країни. Це грубе порушення міжнародного права підірвало саму суть ООН. За останні 7 місяців війна Росії проти України завдавала страшної шкоди українському народу, багато тисяч були замучені, вбиті, мільйони були переміщені, були змушені покинути свою рідну країну, проте ця війна не зламала волю мужнього українського народу захищати свою країну, не зменшила її бойовий дух, різанина у Бучі та Ізюмі не поставила їх на коліна. Вроджена любов до свободи, що передавалася з покоління в покоління, досі зберігається. Незважаючи на всі виклики, українці проявили себе як сильні захисники свободи та демократичних цінностей. міжнародне співтовариство має зіграти ще активнішу роль для того, щоб зміцнювати українську стійкість, щоб протистояти цим труднощам. Кожен член ООН, як очікується, має шанувати правила міжнародного порядку, які відтворювали десятиліття. Тільки нам вирішувати, що ще є терпимим, а що ні, де ті червоні лінії, і чи були вони перетнуті", - зазначив Науседа.

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Президент Литви заявив, що Росія, постійний член ООН, веде геноцидну війну, жорстоко зневажає світовий порядок, а за маскою енергетичної наддержави ховається небезпечна імперська держава, яка намагається окупувати та анексувати своїх сусідів. І шукає причини, які виправдовували б цю анексію, переписує історію, використовує економічний та енергетичний шантаж, поширює дезінформацію, займається пропагандою, ігнорує принципи технічної та фізичної безпеки, які зобов'язалися дотримуватися всі члени МАГАТЕ.

"Атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як військова база. Більше того, безвідповідальна риторика Росії про можливе застосування ядерної зброї прямо суперечить її ролі як держави п'яти членів Ради безпеки ООН, а також зобов'язання, яке вона взяла на себе в заяві лідерів п'яти держав про недопущення ядерної війни та гонки озброєнь. Ми повинні колективно засудити такі дії та вимагати негайного і беззастережного виведення всіх військ з усієї території України", - закликав президент Литви.

Науседа нагадав, що війна на території України створила загрозу для глобального голоду. Проте така небезпека залишається доти, доки російські збройні сили не будуть виведені з усієї території України.

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