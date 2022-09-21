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США наполягатимуть на продовженні угоди про експорт зерна з України, - Блінкен

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США наполягатимуть на продовженні угоди про експорт зерна з України, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити чинність угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якої спливає у середині листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"США наполягатимуть на продовженні чинності угоди між Росією та Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє експортувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів", – сказав Блінкен на Глобальному саміті з продовольчої безпеки, який проходив під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Взагалі в цій угоді "ніколи не було потреби", зазначив Блінкен, але вона стала необхідною після того, як Росія розпочала війну проти України і заблокувала тисячі тонн зерна в українських портах.

Держсекретар США зауважив, що президент РФ Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія може вийти з угоди, посилаючись на неправдиві дані про те, що українське зерно не потрапляє до найбідніших країн світу, які страждають від браку продуктів харчування.

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"Незважаючи на деяку дезінформацію, яка продовжує надходити з Москви, зерно та інші продовольчі продукти потрапляють туди, куди їм потрібно, до країн, які найбільше потребують, це також допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі, тому угоду потрібно продовжувати, її потрібно оновити, це є терміновим завданням", – сказав Блінкен.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    дяденька, аможете подарить нам жменьку таких штучек?
  • три - пятнадцать
    хлопці, а ви не зміющюєте акценти?
    може ************ ***** і видерти цю лаптеногу підлоту з України і буде найкращим заміщенням "угоди" з агресором на погодувати Африку?
    ні, таке на думку не спадало?
  • Женя-Женя
    вы шо. НАТО не есть сторона конфликта. Вам уже 100 раз повторили. А то вдруг путин нападет на них....
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