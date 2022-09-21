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Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган

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Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган
Підхід, який було застосовано під час підписання "зернової угоди", можна застосувати і для захисту Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час засідання 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він  нагадав, що минуло майже два місяці після підписання Стамбульського меморандуму про взаєморозуміння, що дало змогу досягти експорту зерна, і Туреччина "рада зазначити, що ці постачання набирають обертів із кожним днем".

"Цей меморандум, який має вирішальне значення для забезпечення стійкості постачання зерна, є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки. Завдяки цьому досягненню зміцнилася довіра до ООН із боку тих людей у всьому світі, які звертаються по допомогу до міжнародної спільноти. Стамбульський меморандум про взаєморозуміння також довів, що переговори справді дають результати щодо питань, які мають життєво важливе значення для сторін. Аналогічний підхід можна застосувати і щодо кризи на Запорізькій АЕС, яка стосується безпеки всього людства", – сказав Ердоган.

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Топ коментарі

  • Pic Anna
    НЕмає ніякої кризи на Запорізькій АЕС.

    Гопнік Путін захопив стратегічний і небепечний у планетарному масштабі обєкт іншої країни. Захопив військовим шляхом, і це типу криза? Це не криза, це просто гопота, яку треба вибити.

    А виявляється треба з нею домовлятися. А давайте ми вам то, і ми вам сьо, тільки може не чіпайте АЕС... це ж тільки збуджує терористів. З терористами ніхто ні про що не домовляється. Тупо не ручкаються, не роблять вігляд що то не терорист а нормальний політик. Повний бан. Санкції максимальні з можливих, військові операції контртерористичні. Ті ж США чи Ізраіль могли б провести. Тай по тому....
  • Alex Dev d4763325
    "є одним із найбільших досягнень ООН за останні роки"
    Якщо це максимум на що здатне ООН - то це найбезкорисніша органцазіція. Тільки даремно кошти на її забезпечення тратимо.
  • три - пятнадцать
    я б спарував ердогана з бульбофюрером - як від однієї мамкі близнюки...
    і медсестра та сама безрука - херак і обидва "хокеїсти" головою об кафель.
    ну, ****, схожі, як одне котеня на саме себе....
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