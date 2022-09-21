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Держава, яка провокує голод, заслуговує на найжорсткішу реакцію світу, - Зеленський

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Держава, яка провокує голод, заслуговує на найжорсткішу реакцію світу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав солідаризуватися у притягненні Росії до відповідальності за провокування голоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час засідання високого рівня з питань продовольчої безпеки, яке відбувається на полях Генасамблеї ООН

"Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози.

А будь-яка держава, яка провокує голод, пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію", - сказав він.

"Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати. Ми цього категорично не сприймаємо.

Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності.

Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Клоуняра, коли вже передаси справу проти Байдена до суду?
  • Огусто
    Чомусь все частіше пригадується...

    Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
  • Petrov Viktor
    Сьогодні мені приснився приємний сон, що ********* порізали на п'ятаки, аж легше на душі стало.
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