Вночі росіяни вчергове обстріляли ЗАЕС, - Енергоатом

Вночі 21 вересня росіяни вчергове обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв’язку одного з енергоблоків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Енергоатом.

"21 вересня 2022 року о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку.

Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", – повідомляє Енергоатом.

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