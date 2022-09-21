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На окупованих територіях Донеччини та Луганщини затримують і примусово "мобілізують" чоловіків, - Генштаб ЗСУ

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На окупованих територіях Донеччини та Луганщини затримують і примусово "мобілізують" чоловіків, - Генштаб ЗСУ
На тимчасово окупованих територіях Луганщини і Донеччини загарбники затримують і відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів.

Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у боях із Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Держдумі РФ заявили, що загальної мобілізації не буде

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Нехай згадають як вони не давали ЗСУ знищити заколотників.
  • аспм мпри
    Если ты молодой мужик в России, твои перспективы отныне:
    1. Тебя мобилизуют на фронт, на фронте тебя убьют
    2. Ты уклонишься от мобилизации, тебя посадят, из колонии тебя вывезут на фронт, на фронте тебя убьют ЗСУ или заградотряды
  • Яр Холодний
    А у нас - самий оригінальний спосіб "десепаратизації" - замість того, щоб після визволення Донбасу проводить роз"яснювальну роботу і "фільтрувать" бидло", виловлюючи посібників окупантів та "співчуваючих", ми їх просто переб"ємо на полі бою! Кацапи нам просто роботу полегшують
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