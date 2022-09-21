Блінкен про псевдореферендуми і можливу мобілізацію в РФ: Росія зазнає поразки на полі бою

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та можлива мобілізація у РФ - це ознака невдачі Росії.

Про це він сказав під час виступу в ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати фальшиві "референдуми", а також розглядає можливість мобілізації додаткових резервних сил, що свідчить про його "крайню зневагу" до ООН.

"Самі принципи, які ми зібралися тут відстоювати цього тижня у хартії суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, - це те, на що Росія затято нападає, зокрема через спроби провести ці "референдуми" і покласти навіть більше сил для захоплення суверенної території України", - сказав Блінкен.

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Він зазначив: не дивно, що Росія робить подібні кроки зараз, оскільки вона нещодавно зазнала втрат на полях битв.

"В останні тижні ми спостерігаємо значні успіхи України на своїй землі, захопленій російськими військами з моменту початку агресії 24 лютого. Це також час, коли сама Росія зазнає серйозних поразок на полі бою, і навіть деякі з її найближчих партнерів явно висловлюють глибоке занепокоєння з приводу того, що робить Росія, та наслідків, які це має для країн у всьому світі", - заявив дипломат.

Блінкен повторив, що США ніколи не визнають фіктивні "референдуми" чи будь-які кроки Росії з анексії української території. Він сказав, що важливо, щоб інші країни також пояснили це.

"Це ознака невдачі та слабкості Росії", - резюмував держсекретар.

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