Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО
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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що про це Путін оголосив у своєму зверненні:
"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід".
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Він зазначив, що мобілізовані перед відправкою в частині обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду війни в Україні, яку Путін називає "спеціальною військовою операцією".