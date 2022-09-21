Новини • Агресія Росії проти України

ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів ворога у Сватовому, - Гайдай

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ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів ворога у Сватовому, - Гайдай
Також знищено місцеву окупаційну комендатуру.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Українське командування підтверджує знищення комендатури в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. Вони сталися в комендатурі, колишньому МКДС та складах боєкомплекту в районі АТП. Всі ці об’єкти російські окупанти використовували для зазначених вище потреб", - йдеться в повідомленні. 

Він додав, що на фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Значна кількість поранених, навіть із нещодавно призваних "вагнерівців", поступила до першої міської лікарні Луганська і відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ОК "Південь": ЗСУ уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро, знищено понад 200 росіян 💪
  • Onufri Zagloba
    Це добре. ЗСУ - добре. Залужний - дуже добре.
  • Nikolay Sotnikov b10850d7
    Слава ЗСУ!
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