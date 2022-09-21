Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 110 осіб, 252 літаки, 2 227 танків, 1 340 артсистеми та 4 748 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб.